Первый эшелон с призывниками из Башкирии отправился на Дальний Восток

Около 200 ребят будут проходить военную службу в сухопутных войсках, воздушно-космических силах и на военно-морском флоте. О том, как проходила отправка новобранцев, – в нашем сюжете.
На солдатской пище за год, может, и не наберёшь лишних килограммов, но всё же одежду лучше не брать впритык по размеру, советуют новобранцам старшие товарищи. По крайней мере, военная форма не должна вызывать дискомфорт.
Обувь, военная форма и даже трусы с носками. На место службы новобранцы отправятся в полном обмундировании. В придачу – сумка с логотипом «Армия России», в которой всё самое необходимое.
Перед тем как сбросить с себя «гражданку» и облачится в военную форму, призывники проходят контрольное медицинское освидетельствование. По словам врачей, здоровье ребят в целом удовлетворительное. Правда, в последние годы растёт процент молодых людей с плохим зрением. Прежде всего, медики видят причину этого в сотовых телефонах и различных гаджетах.
Медосвидетельствование прошли, переоделись и готовы отправиться к местам несения воинской службы. Перед этим все сдали тест на наличие коронавирусной инфекции. Особое внимание уделено перевозке военнослужащих. Весь транспорт перед посадкой проходит дезинфекцию. Предусмотрена перевозка только отдельными вагонами или воинскими эшелонами, где исключены контакты с гражданским населением.
Это первый эшелон осеннего призыва из республики. Всего в направлении Дальнего Востока из нашей республики отправились около 200 ребят. Они будут проходить службу в сухопутных войсках, воздушно-космических силах и на военно-морском флоте.
Все военнослужащие по призыву будут служить на территории Российской Федерации, отмечают представители республиканского военкомата. Также они заверяют, что через год после окончания службы все вернутся домой.
Ещё один эшелон, сформированный нашей республикой, отправится из Уфы в начале декабря. Всего же за осенний призыв, который продлится до конца года, Вооружённые Силы страны пополнят более 4 тысяч новобранцев из Башкортостана.