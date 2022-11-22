Первый эшелон с призывниками из Башкирии отправился на Дальний Восток

Около 200 ребят будут проходить военную службу в сухопутных войсках, воздушно-космических силах и на военно-морском флоте. О том, как проходила отправка новобранцев, – в нашем сюжете.

На солдатской пище за год, может, и не наберёшь лишних килограммов, но всё же одежду лучше не брать впритык по размеру, советуют новобранцам старшие товарищи. По крайней мере, военная форма не должна вызывать дискомфорт.

Пока что более-менее нормально, нигде не жмет, не тесно, свободно. Так всё хорошо, тёплые ботинки, обмундирование, тёплое белье. Максим Бармотин, новобранец

Обувь, военная форма и даже трусы с носками. На место службы новобранцы отправятся в полном обмундировании. В придачу – сумка с логотипом «Армия России», в которой всё самое необходимое.

В первую очередь это несессер – мужская косметика, все, что нужно для ежедневного ухода за собой: личная гигиена, гель для бритья, даже нитки, иголки – все там есть. Фуфайка теплая на зиму, кальсоны также теплые, зимние, имеются банные принадлежности, конечно же, тапочки и мыло. Артём Подсухский, военнослужащий

Перед тем как сбросить с себя «гражданку» и облачится в военную форму, призывники проходят контрольное медицинское освидетельствование. По словам врачей, здоровье ребят в целом удовлетворительное. Правда, в последние годы растёт процент молодых людей с плохим зрением. Прежде всего, медики видят причину этого в сотовых телефонах и различных гаджетах.

Особенно это усугубилось после COVID-19, когда дети учились онлайн, мало были на улице, мало двигались, в основном они занимались дома, поэтому нагрузка, конечно, на глаза высокая. Фирдаус Адельгужина, врач-офтальмолог

Медосвидетельствование прошли, переоделись и готовы отправиться к местам несения воинской службы. Перед этим все сдали тест на наличие коронавирусной инфекции. Особое внимание уделено перевозке военнослужащих. Весь транспорт перед посадкой проходит дезинфекцию. Предусмотрена перевозка только отдельными вагонами или воинскими эшелонами, где исключены контакты с гражданским населением.

Это первый эшелон осеннего призыва из республики. Всего в направлении Дальнего Востока из нашей республики отправились около 200 ребят. Они будут проходить службу в сухопутных войсках, воздушно-космических силах и на военно-морском флоте.

Военнослужащие по призыву будут проходить службу в воинских частях, ряд ребят будет проходить службу в учебных воинских частях, где получат военно-учетную специальность. Никто из военнослужащих по призыву к проведению специальной военной операции привлекаться в период службы не будет. Сергей Нетунаев, врио военного комиссара Республики Башкортостан

Все военнослужащие по призыву будут служить на территории Российской Федерации, отмечают представители республиканского военкомата. Также они заверяют, что через год после окончания службы все вернутся домой.

Эмоции нормальные, рассчитываю на самое хорошее, отличное, отслужить хорошо, вернуться живым, здоровым. Дома меня остались ждать мама, папа, все родственники, родители, девушка. Никита Пашин, новобранец