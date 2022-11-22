Педиатры Башкирии отметили профессиональный праздник

Тысяча детей и их вторая мама. Профессия педиатр – как призвание. Эти люди в белых халатах – первые врачи в жизни человека после неонатолога. Для некоторых семей это едва ли не главный медик. Специалисты отметили свой профессиональный праздник. Многие – на работе. Букетов не было, главные цветы жизни получают ежедневно.

Крепко схватившись крохотной ручкой за стетоскоп, маленькая Самира словно хочет отобрать и показать, как надо орудовать медицинским прибором. Этот карапуз врачей не боится. 9-месячная кроха – дочь педиатра, и дома у самой почти поликлиника.

Педиатру мамы доверяют самое дорогое. А в жизни многодетных родителей это едва ли не главный врач. Асия Чепикова сегодня пришла на приём с самой младшей дочерью – в семье 5 детей.

В профессии Лилия Ахметгалиева уже 20 лет. Работать здесь начала после окончания интернатуры. Первые пациенты уже выросли, сами стали родителями и приходят с новыми подопечными. Сейчас у неё их больше тысячи. Почти всех помнит пофамильно. Трудности в работе не только профессиональные, в пример педиатр приводит свой первый выезд на дом – история 20-летней давности.

Только начала работать, стучусь в дом, мне открывают – и сразу собака выскочила. Испугалась. Но теперь уже не боюсь. Лилия Ахметгалиева, врач-педиатр

Профессия «педиатр» официально появилась меньше 200 лет назад. Прежде детей лечили в основном те же врачи, что спасают и взрослых. В России основателем педиатрической школы считается Нил Филатов, живший в 19-м веке.