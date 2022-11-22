В Уфе дали старт кубку России по мини-лапте среди мужских и женских команд

В столицу Башкортостана приехали 12 женских и 10 мужских коллективов. Было представлено 15 субъектов страны от Томской до Ростовской области. В течение пяти дней сильнейшие команды России проведут 55 матчей по мини-лапте.

Не все знают, что наш город Уфа, Педуниверситет является родиной мини-лапты, мы этим гордимся. Сейчас лапта шагнула по всей России, сейчас 65 субъектов РФ официально культивируют лапту и мини-лапту.

В прошлом году победителями в мужских и женских соревнованиях стали представители сборной Башкортостана. В этом году конкуренцию главным фаворитам должны составить сборные Тюменской и Московской областей, а также Краснодарского края. Войти в борьбу за медали планирует и женская сборная Оренбургской области, ставшая серебряным призёром чемпионата России по мини-лапте в сентябре.