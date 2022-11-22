В Башкирии мужчина поджег дом женщины-инвалида

В Бирске мужчина убил женщину-инвалида и устроил пожар в ее доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.
По предварительной версии, мужчина ухаживал за хозяйкой и помогал ей по дому. Выяснилось, что они часто ссорились. В день трагедии, мужчина, будучи пьяным ушел из дома, а когда вернулась обратно, обнаружил, что дверь закрыта изнутри.
Хозяйка дома отказалась впускать мужчину в дом, на что злоумышленник разозлился. Мужчина поджег веранду и скрылся. Хозяйке спастись не удалось. В настоящее время преступник задержан.