В Уфе открылся Институт урологии и онкологии

В башкирской столице открыл свои двери Институт урологии и клинической онкологии Башкирского государственного медицинского университета. Глава республики Радий Хабиров отметил, что открытие медучреждения позволит полностью пересмотреть подходы к лечению урологических и онкологических заболеваний.

На базе клиники БГМУ с новейшим оборудованием и лабораториями будут работать врачи-онкологи, биологи, генетики, что позволит точнее определять причину болезни пациента и надежно воздействовать на нее. В лаборатории института кроме генетиков БГМУ также будут работать и представители других вузов республики.