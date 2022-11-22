В Уфе открылся Институт урологии и онкологии

В башкирской столице открыл свои двери Институт урологии и клинической онкологии Башкирского государственного медицинского университета. Глава республики Радий Хабиров отметил, что открытие медучреждения позволит полностью пересмотреть подходы к лечению урологических и онкологических заболеваний.

Фото №1 - В Уфе открылся Институт урологии и онкологии

На базе клиники БГМУ с новейшим оборудованием и лабораториями будут работать врачи-онкологи, биологи, генетики, что позволит точнее определять причину болезни пациента и надежно воздействовать на нее. В лаборатории института кроме генетиков БГМУ также будут работать и представители других вузов республики. 

Радий Хабиров подчеркнул, что объединение достижений фундаментальной науки и медицинской практики стало возможным благодаря Евразийскому НОЦ мирового уровня. 

Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями