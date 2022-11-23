На базе БГМУ в Уфе открылся Институт урологии и клинической онкологии

В учебных помещениях одновременно могут находиться до 100 обучающихся и 50 научных сотрудников, а также 100 пациентов. В учреждении предусмотрен стационар с современными палатами. Молекулярная генетика – ключ к пониманию причин многих заболеваний. При этом важно, что в лаборатории Института кроме генетиков БГМУ будут работать и представители других вузов республики. Объединение достижений фундаментальной науки и медицинской практики стало возможным благодаря Евразийскому НОЦ мирового уровня, который создали в Башкортостане. Консолидация – не только с генетиками и биологами, но и с инженерами, математиками, физиками, специалистами по новым материалам позволят медицине достичь новых результатов.