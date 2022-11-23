На базе БГМУ в Уфе открылся Институт урологии и клинической онкологии

В Уфе открылось уникальное учреждение, которое позволит полностью пересмотреть подходы к лечению некоторых заболеваний. На базе клиники БГМУ заработал Институт урологии и клинической онкологии. Это большой научный, образовательный и лечебный центр.
В его составе есть лаборатории молекулярной генетики, иммунологии, биопринтинга. Здесь также смогут изучать стволовые клетки. На одной площадке, будут работать практикующие врачи, биологи, генетики. Их взаимодействие поможет точнее определять причину болезни пациента и прицельно воздействовать на нее, добиваться лучших результатов в лечении и профилактике, сохранять жизни и здоровье людей – то, что называется персонифицированной медициной. На открытии присутствовали известные ученые, в их числе Председатель российского общества урологов Петр Глыбочко.
В учебных помещениях одновременно могут находиться до 100 обучающихся и 50 научных сотрудников, а также 100 пациентов. В учреждении предусмотрен стационар с современными палатами. Молекулярная генетика – ключ к пониманию причин многих заболеваний. При этом важно, что в лаборатории Института кроме генетиков БГМУ будут работать и представители других вузов республики. Объединение достижений фундаментальной науки и медицинской практики стало возможным благодаря Евразийскому НОЦ мирового уровня, который создали в Башкортостане. Консолидация – не только с генетиками и биологами, но и с инженерами, математиками, физиками, специалистами по новым материалам позволят медицине достичь новых результатов.