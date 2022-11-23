В Башкирии спасли замерзающего на трассе мужчину

В Башкирии инспекторы ГИБДД помогли водителю, который едва не замерз на трассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На 112 км трассе Уфа-Инзер-Белорецк сотрудники отдельного батальона ДПС лейтенант полиции Радмир Хамзин и младший лейтенант полиции Рафис Давлетов заметили припаркованный отечественный автомобиль. Машина была покрыта инеем, а внутри находился человек. Оказалось, 25-летний уроженец Челябинской области сильно замёрз и едва мог двигаться.

Выяснилось, что у мужчины закончилось топливо. Ни одна из проезжающих машин не остановилась, и водитель остался один на один со своей проблемой в мороз. Всю ночь он просидел в холоде, пока его не заметили инспекторы.