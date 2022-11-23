В Уфе прошел II этап Всероссийского антикоррупционного форума

Башкортостан стал площадкой проведения второго этапа мероприятия финансово-экономических органов в ПФО. Участники конференции за круглым столом обсудили вызовы и стратегии по противодействию этому негативному явлению.

Также состоялось награждение участников конкурса, который проходил ранее. Победителями стали самые креативные агитплакаты, видеоматериалы, буклеты антикоррупционной направленности. Из почти полутора тысяч работ отобрали лучшие, они получат денежные сертификаты.