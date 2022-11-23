В Уфе прошло открытое первенство по бадминтону

В Уфе прошло открытое первенство Ленинского района по бадминтону. Казалось бы, что не такой масштабный турнир, но не в этом виде спорта. Башкирская школа бадминтона славится своими воспитанниками. Вспомнить хотя бы успех Родиона Алимова и Алины Давлетовой, которые впервые для России завоевали золото чемпионата Европы в миксте. Поэтому даже районные соревнования – статусные. На этот раз в состязаниях приняли участие более полусотни спортсменов от 7 до 11 лет.

Анна Машкова занимается бадминтоном да года. На районных соревнованиях ей удалось завоевать серебряную медаль. До этого занимала максимум третье место.

Участвовала во многих соревнованиях, приглашали в другие города. Анна Машкова, серебряный призер соревнования

Анна Гришина – юная бадминтонистка, победила свою соперницу с счетом 21:6. До первого места дотянуть не удалось, но бронзовую медаль Аня смогла завоевать. Сейчас спортсменка ставит перед собой серьезные цели.

Бадминтон в республике активно развивается. Историческим стал успех Алины Давлетовой и Родиона Алимова – в 2021 ребята завоевали золотые медали в миксте. В финале обыграли англичан Маркуса Эллиса и Лорен Смит. В их карьере было уже много побед. Вместе Родион и Алина играют почти 15 лет. Их пример притягивает в бадминтон других ребят, в Уфу приезжают на сборы команды из других городов.

Желаю им только дальнейших успехов, роста. Поэтому заинтересованность есть и у них, и у родителей. Надеемся на будущее наше. Как раз это поколение, которое если привьет в себе всю эту любовь к спорту, то и пойдет дальше. Николай Федоров, исполнительный директор Федерации бадминтона Республики Башкортостан