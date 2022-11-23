В Башкирии школьники заразились мышиной лихорадкой

Надзорное ведомство организовало комплекс противоэпидемических мероприятий в населенном пункте и по месту пребывания и обучения детей в общеобразовательных учреждениях. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение с проведением лабораторного обследования на мышиную лихорадку. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по РБ.