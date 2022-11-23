В Башкирии школьники заразились мышиной лихорадкой

Представители Управления Роспотребнадзора Башкирии прокомментировали случай заболевания школьников мышиной лихорадкой.

Фото №1 - В Башкирии школьники заразились мышиной лихорадкой

В ноябре в селе Серафимовский Туймазинского района зафиксировали рост заболеваемости геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛСП). Из-за вспышки лихорадки школьников перевели на дистанционное обучение.

С начала ноября поступило 31 экстренное извещение с предварительным диагнозом ГЛПС у жителей села, в том числе зарегистрировано 14 случаев заболевания среди детей школьного возраста. По предварительным данным эпидемиологического расследования, преобладают преимущественно семейные очаги. 

пресс-служба Управления Роспотребнадзора РБ 

Надзорное ведомство организовало комплекс противоэпидемических мероприятий в населенном пункте и по месту пребывания и обучения детей в общеобразовательных учреждениях. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение с проведением лабораторного обследования на мышиную лихорадку. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по РБ.

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