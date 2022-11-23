В Уфе пройдет третий этап кубка России по шорт-треку

Соревнования стартуют 25 ноября в пятницу и продлятся три дня. Мужчины и женщины будут выявлять сильнейших на дистанциях 500 метров, 1000 и 1500, 3000 и 5000 метров, а также в эстафете.
Участники соревнований разделились на две группы. Сегодня они провели раскатку на льду и силовую тренировку. Среди сильнейших спортсменов – победители и призеры Олимпийских игр, мастера спорта международного класса, члены сборной России. Выступит на турнире лидер команды Семен Елистратов. На прошлом этапе кубка России в Санкт-Петербурге уфимец победил на нескольких дистанциях и в многоборье.
Российская команда провела в Уфе уже несколько тренировочных сборов. Некоторые спортсмены занимаются в центре шорт-трека с лета. Завтра у атлетов индивидуальная тренировка. Сами они и тренерский штаб сборной надеются, что ледовая арена в Уфе будет заполнена.