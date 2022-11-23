Как научиться прыгать дупель и попасть к Этери Тутберидзе? Фигуристки Башкортостана знают ответ на этот вопрос. Накануне в Уфе завершился открытый кубок республики по фигурному катанию. В нём приняли участие около 100 спортсменок из девяти команд. Посоревноваться с сильнейшими фигуристками республики приехали также спортсменки из Оренбурга и Тольятти.
Самые важные слова тренера и заключительная подготовка перед прокатом. 8-летняя Камилла Галимова вот-вот начнёт произвольную программу. На этих соревнованиях в соперницах у фигуристки все спортсменки старше и опытнее. Однако Камиллу это не страшит. Путь девочки в профессиональный спорт был непростым, но она твёрдо идёт к своей цели. Фигуристке удались несколько сложных элементов, но Камилла остановилась в шаге от медали, заняв четвертое место.
Болельщики редко задумываются над сложностью работы фигуристок на льду. Помимо максимальной концентрации на своей программе, спортсменки борются и с внешними факторами, например, с холодом. Поэтому перед выходом на лёд фигуристкам важно разогреться. А этому помогает активная отработка элементов на земле. Тогда у спортсменок получится брать новые вершины.
На открытом кубке Башкортостана в Уфе спортсменки могли выполнить или защитить юношеские и спортивные разряды. Кроме того, сильнейшие фигуристки попадут в новый состав сборной республики.
Уже сейчас в республике есть фигуристки, которые отобрались на Спартакиаду молодёжи России и Первенство станы среди спортсменок младшего и старшего возраста. Основные старты для них будут проходить в январе-феврале следующего года.