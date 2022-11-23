В Уфе завершился открытый кубок республики по фигурному катанию

Как научиться прыгать дупель и попасть к Этери Тутберидзе? Фигуристки Башкортостана знают ответ на этот вопрос. Накануне в Уфе завершился открытый кубок республики по фигурному катанию. В нём приняли участие около 100 спортсменок из девяти команд. Посоревноваться с сильнейшими фигуристками республики приехали также спортсменки из Оренбурга и Тольятти.

Самые важные слова тренера и заключительная подготовка перед прокатом. 8-летняя Камилла Галимова вот-вот начнёт произвольную программу. На этих соревнованиях в соперницах у фигуристки все спортсменки старше и опытнее. Однако Камиллу это не страшит. Путь девочки в профессиональный спорт был непростым, но она твёрдо идёт к своей цели. Фигуристке удались несколько сложных элементов, но Камилла остановилась в шаге от медали, заняв четвертое место.

Я хочу попасть в Москву тренироваться к Этери Тутберидзе, стать как Камила Валиева. Камилла Галимова, участница соревнований /г. Уфа/

Болельщики редко задумываются над сложностью работы фигуристок на льду. Помимо максимальной концентрации на своей программе, спортсменки борются и с внешними факторами, например, с холодом. Поэтому перед выходом на лёд фигуристкам важно разогреться. А этому помогает активная отработка элементов на земле. Тогда у спортсменок получится брать новые вершины.

Есть один сложный прыжок, называется дупель, я его долго учу. Я его прыгаю-прыгаю-прыгаю, и если прыгать-прыгать-прыгать, то обязательно получится. София Саляхова, победительница соревнований /г. Уфа/

Мне очень понравилось, но не получился один прыжок. Риттбергер каскад с двух, я вылетела из дуги. Ну пока хочется прыгнуть дупель и защитить кандидата в мастера спорта. Валерия Рахмаджанова, серебряный призёр соревнований /г. Оренбург/

На открытом кубке Башкортостана в Уфе спортсменки могли выполнить или защитить юношеские и спортивные разряды. Кроме того, сильнейшие фигуристки попадут в новый состав сборной республики.

В последние несколько лет достаточно неплохо наши спортсмены себя показывают в ПФО, входят в десятку, были даже призовые места. Надеюсь, что в этом году достойно выступят. Ульяна Тыртышная, председатель Федерации фигурного катания на коньках Республики Башкортостан