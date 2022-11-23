В Башкирии завершается строительство регионального центра развития велоспорта

В следующем году планируется открытие. В Благоварском районе вдохнули вторую жизнь в закрытую общеобразовательную школу. Правда, работы еще не завершены, необходимо дополнительное финансирование.
Из обычной школы – спортивный комплекс на 150 человек. Начавшаяся еще в 2018 году реконструкция старого здания в Янышево близится к завершению. До этого здание пустовало. Из школьных кабинетов сделали жилые комнаты, отремонтировали спортзал, построили душевые, а также провели газ. Здесь планируется организовать и тренировки, и учебу – уникальная школа-интернат. Важный плюс – рядом асфальтированная дорога в 22 километра без активного движения. Это уникальная возможность организовывать безопасные тренировки для велосипедистов.
Завершение работ стало поводом для встречи с представителями администрации и местными жителями. У сельчан серьезные планы. Если не получится пробиться в основной состав, чтобы и учиться, и жить на базе центра, то можно будет отдохнуть в спортивном режиме в летнем лагере.
Спортивная база рассчитана также на представителей и других видов спорта. Катание на лыжах, борьба, бокс – эти дисциплины будут представлены в спортивном комплексе.
Сейчас остается завершить работы в столовой. И уже следующим летом ребята смогут заезжать в спортивный центр хоть на круглый год.