В Башкирии завершается строительство регионального центра развития велоспорта

В следующем году планируется открытие. В Благоварском районе вдохнули вторую жизнь в закрытую общеобразовательную школу. Правда, работы еще не завершены, необходимо дополнительное финансирование.

Из обычной школы – спортивный комплекс на 150 человек. Начавшаяся еще в 2018 году реконструкция старого здания в Янышево близится к завершению. До этого здание пустовало. Из школьных кабинетов сделали жилые комнаты, отремонтировали спортзал, построили душевые, а также провели газ. Здесь планируется организовать и тренировки, и учебу – уникальная школа-интернат. Важный плюс – рядом асфальтированная дорога в 22 километра без активного движения. Это уникальная возможность организовывать безопасные тренировки для велосипедистов.

Они будут кататься, тренироваться, велосипеды у нас есть, мы привезем сюда 50-60 велосипедов весной. Мы посадили детей, они в школу будут ездить, здесь такое тупиковое место, не страшно, можно кататься, машин мало, асфальт, а вот здесь парковый лет, и пожалуйста туда. Ринат Латыпов, председатель Федерации велоспорта Республики Башкортостан

Завершение работ стало поводом для встречи с представителями администрации и местными жителями. У сельчан серьезные планы. Если не получится пробиться в основной состав, чтобы и учиться, и жить на базе центра, то можно будет отдохнуть в спортивном режиме в летнем лагере.

Наверное, очень хорошо, потому что детей много, и в деревне им заняться нечем, а велошкола будет хорошим стимулом, чтобы заняться спортом. Аида Кудрат

Спортивная база рассчитана также на представителей и других видов спорта. Катание на лыжах, борьба, бокс – эти дисциплины будут представлены в спортивном комплексе.

Это нужно, потому что спорт увеличивает продолжительность жизни и мы становимся сильными. Рустем Мударисов