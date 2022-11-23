Шахматисты из Башкирии завоевали 13 наград на соревнованиях ПФО

Турнир проходил в Самарской области. Участие принимали более 1000 спортсменов, в том числе ребята из Уфы, Стерлитамака и Туймазов. Столицу Башкортостана представили воспитанники шахматной школы «Толпар».
Благодаря трем золотым наградам на республиканском первенстве Артур Ганиев стал участником соревнований окружного уровня. Они стали для него дебютными. И успешными. Мальчик завоевал серебро в решении шахматных композиций. В классических шахматах он мог тоже стать вторым, но не попал в тройку лидеров по коэффициентам. Это дополнительный показатель, который применяется при равенстве основных.
Расуль Галиев – абсолютный победитель турнира. Шахматист занял первое место в блице среди соперников до 13 лет. Аделя Тазетдинова выступала в возрастной группе до 17 лет и стала обладателем серебряной медали в классике.
Арина Москвина также выступала в классической дисциплине, но уже среди шахматистов до 19 лет. Арина заняла 2-е место и сейчас готовится к выступлению в Высшей лиге.
Спортсмены, которые смогли выполнить норматив на первый взрослый разряд на турнире, смогут принять участие в первенстве Башкортостана. Турнир пройдет в начале декабря в Уфе.