Шахматисты из Башкирии завоевали 13 наград на соревнованиях ПФО

Турнир проходил в Самарской области. Участие принимали более 1000 спортсменов, в том числе ребята из Уфы, Стерлитамака и Туймазов. Столицу Башкортостана представили воспитанники шахматной школы «Толпар».

Благодаря трем золотым наградам на республиканском первенстве Артур Ганиев стал участником соревнований окружного уровня. Они стали для него дебютными. И успешными. Мальчик завоевал серебро в решении шахматных композиций. В классических шахматах он мог тоже стать вторым, но не попал в тройку лидеров по коэффициентам. Это дополнительный показатель, который применяется при равенстве основных.

Занимаюсь шахматами я с 6 лет, планы – попасть в Высшую лигу и попасть там в пятерку. Артур Ганиев, серебряный призер соревнований

Расуль Галиев – абсолютный победитель турнира. Шахматист занял первое место в блице среди соперников до 13 лет. Аделя Тазетдинова выступала в возрастной группе до 17 лет и стала обладателем серебряной медали в классике.

Я заняла 2-е место, в принципе, неплохо, но можно было и постараться до первого, но цели я достигла – я отобралась в Высшую лигу чемпионата России, и буду уже там выступать. Аделя Тазетдинова, серебряный призер соревнований

Арина Москвина также выступала в классической дисциплине, но уже среди шахматистов до 19 лет. Арина заняла 2-е место и сейчас готовится к выступлению в Высшей лиге.

Я ехала, чтобы попасть в Высшую лигу, то есть попасть в тройку, ну перед этим я тренировалась, готовилась к соревнованиям. Арина Москвина, серебряный призер соревнований

Считаю, что башкирская делегация очень достойно сыграла в этих соревнованиях. Всего было завоевано 13 медалей, ну и представители нашего клуба «Толпар» 4 медали завоевали. Мы считаем, что это определенный успех, один из шагов в нашем дальнейшем развитии клуба. Амир Даукаев, директор шахматного клуба «Толпар»