В Уфе достроили проблемный дом в Ленинском районе

В Уфе завершили строительство проблемного дома застройщика «РегионСтройКомплекс». Средства для завершения строительства были выделены из Фонда развития территорий.
Объект находится на пересечении улиц Ленина и Чернышевского в Ленинском районе. Площадь объекта составила 3,7 тысяч кв. метров. По информации министерства строительства, администрация башкирской столицы уже дала разрешение на ввод в эксплуатацию.
До конца 2022 в Башкирии с применением механизмов Фонда развития территорий планируется завершить строительство еще 12 проблемных объектов. Это дома компаний «РегионСтройКомплекс», НПО «Сомострой», «Техстройсервис», СЗ «Кедр» и «КСИ».