В Уфе достроили проблемный дом в Ленинском районе

В Уфе завершили строительство проблемного дома застройщика «РегионСтройКомплекс». Средства для завершения строительства были выделены из Фонда развития территорий.

Объект находится на пересечении улиц Ленина и Чернышевского в Ленинском районе. Площадь объекта составила 3,7 тысяч кв. метров. По информации министерства строительства, администрация башкирской столицы уже дала разрешение на ввод в эксплуатацию.