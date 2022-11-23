В Башкирии простились с военнослужащими из Ишимбайского района, погибшими в ходе СВО

Проводили в последний путь. Радий Хабиров принял участие в церемонии похорон военнослужащих из Ишимбайского района, которые погибли в зоне спецоперации. Юлай Шарафутдинов и Артур Зайнетдинов были посмертно удостоены ордена Шаймуратова. Награды глава республики вручал их родителям.
В здании ишимбайского дворца культуры сегодня двойной траур – сразу две похоронные процессии. Первым в последний путь провожали Юлая Шарафутдинова. Ему было 33 года. Уроженец села Кинзябулатово 12 лет назад проходил срочную службу в армии, и когда Родина вновь призвала на помощь, не смог отказать.
Рядовой Шарафутдинов погиб при исполнении воинского долга в результате массированного артобстрела со стороны противника. За мужество Радий Хабиров наградил военнослужащего орденом Шаймуратова посмертно, который вручил его матери.
У Юлая было двое младших братьев и сестра. Создать свою семью мужчина не успел – не было времени. Долгое время он помогал матери ухаживать за больным отцом, который скончался в прошлом году. По сложившейся воинской традиции флаг, которым был укрыт гроб солдата, передали на вечное хранение родным.
В одном батальоне с Юлаем служил и другой военнослужащий из Ишимбая – Артур Зайнетдинов. Он также погиб во время атаки ВСУ. Проститься с рядовым пришли не только родные и близкие, но и коллеги – все последние 5 лет мужчина работал электромонтером в «Башкирэнерго». Артуру Зайнетдинову было всего 26 лет. У него остались жена и двое маленьких детей.
Глава республики также поручил районной администрации в кратчайшие сроки увековечить память о военнослужащем. Ну а родителям погибшего солдата Радий Хабиров вручил орден Шаймуратова.
Оба солдата уже во время службы пообещали вместе с земляками не бросать друг друга, что бы ни случилось. И идти до конца. Так и произошло. Самоотверженность и мужество, с которыми они отправились защищать интересы страны в зоне спецоперации, навечно зачислила их в списки героев.