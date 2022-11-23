В Башкирии простились с военнослужащими из Ишимбайского района, погибшими в ходе СВО

Проводили в последний путь. Радий Хабиров принял участие в церемонии похорон военнослужащих из Ишимбайского района, которые погибли в зоне спецоперации. Юлай Шарафутдинов и Артур Зайнетдинов были посмертно удостоены ордена Шаймуратова. Награды глава республики вручал их родителям.

В здании ишимбайского дворца культуры сегодня двойной траур – сразу две похоронные процессии. Первым в последний путь провожали Юлая Шарафутдинова. Ему было 33 года. Уроженец села Кинзябулатово 12 лет назад проходил срочную службу в армии, и когда Родина вновь призвала на помощь, не смог отказать.

Его призвали 26 сентября, 31 октября мы с ним созванивались. Настроение было хорошее, сказал, что уезжают, но не сказал, куда именно. Обещал выйти на связь, когда будет возможность. Рамиль Шарафутдинов, брат Юлая Шарафутдинова

Рядовой Шарафутдинов погиб при исполнении воинского долга в результате массированного артобстрела со стороны противника. За мужество Радий Хабиров наградил военнослужащего орденом Шаймуратова посмертно, который вручил его матери.

Тысячи наших парней сейчас защищают нашу Родину. Юлай погиб, защищая нашу Родину, и сегодня мы все склоняем наши головы перед ним и ребятами, которых мы проводили в последний путь, благодарим их за службу. Мы, конечно, будем помнить о нашем герое. Я прошу администрацию района принять меры по увековечению его памяти. Спи спокойно, Юлай. Вечная тебе память и вечная память тем, кто погиб за нашу Родину. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

У Юлая было двое младших братьев и сестра. Создать свою семью мужчина не успел – не было времени. Долгое время он помогал матери ухаживать за больным отцом, который скончался в прошлом году. По сложившейся воинской традиции флаг, которым был укрыт гроб солдата, передали на вечное хранение родным.

В одном батальоне с Юлаем служил и другой военнослужащий из Ишимбая – Артур Зайнетдинов. Он также погиб во время атаки ВСУ. Проститься с рядовым пришли не только родные и близкие, но и коллеги – все последние 5 лет мужчина работал электромонтером в «Башкирэнерго». Артуру Зайнетдинову было всего 26 лет. У него остались жена и двое маленьких детей.

Хочу вас заверить, что вся республика будет вам помогать, вместе их поднимем. Обнимите их и поцелуйте, у них был прекрасный отец. Это страшная боль, и мы хотим сегодня быть с вами, хоть как-то вам помочь. Покойся с миром, Артур, ты выполнил свой воинский долг с честью и достоинством. Пусть земля будет пухом. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава республики также поручил районной администрации в кратчайшие сроки увековечить память о военнослужащем. Ну а родителям погибшего солдата Радий Хабиров вручил орден Шаймуратова.

Когда мы пришли провожать его возле военкомата, его сынишка 3-летний держал его за руку, не помнимая, куда провожает папу. Мы все пообнимались и надеялись, что все будет хорошо, и до последнего верили, что это не с ним случилось. Сазида Аманиязова, тетя Артура Зайнетдинова