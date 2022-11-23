Бойцы добровольческого батальона имени Салавата Юлаева приступили к боевому слаживанию

Желающие все еще могут в него попасть. Призываются мужчины до 50 лет, имеющие военный билет и отличную физическую подготовку. В настоящий момент личный состав, уже зачисленный в штат, проходит подготовку на полигонах в Уфе и Уфимском районе.

Бойцы оттачивают стрельбу по мишеням, метают гранаты, изучают оружие. В расписании рекрутов и занятия по военной медицине, они учатся эвакуировать раненных товарищей из-под огня. Живут солдаты в казармах, а на линию соприкосновения батальон имени Салавата Юлаева отправится до конца года.

Фото №1 - Бойцы добровольческого батальона имени Салавата Юлаева приступили к боевому слаживанию

Что-то знаем, чему-то учат. Обучают всему, с нами работают лучшие инструкторы федерального центра, которые были в зоне СВО.

Бойцы батальона имени Салавата Юлаева

Мы обеспечены всем необходимым, правительство постоянно с нами на связи, спрашивает, что еще нам нужно.

Артур Юмагужин, ветеран боевых действий
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