Радий Хабиров дал интервью в рамках «Дня Республики Башкортостан» на телеканале ОТР

День Башкортостана на федеральном телевидении. О республике говорили в программе «Отражение». Наш коллега с телеканала ОТР Константин Точилин прилетел в Уфу и пообщался с главой республики. Радий Хабиров рассказал ведущему об инструменте, который помогает решать вопросы простых людей.

В работе с проблемами жителей задействована система «Инцидент-менеджмент». В рамках программы затронули тему БСК, а также добычу полезных ископаемых. Руководитель республики поделился достижениями в сельхозсфере, рассказал о рекордном урожае, о том, как начали обеспечивать себя сами и выстраивать экспорт. Также поговорили о том, как выстроен бизнес в регионе, какая поддержка оказывается властями.

За три года объем инвестиций составил 31%, то есть каждый год инвестиции прирастали на 10%. Это довольно редкий показатель, далеко не все субъекты РФ могут похвастаться таким. Я это объясняю тем, что Башкортостан активнее раскрылся и России и миру. Мы создали целый ряд инвестиционных привилегий, законодательство скорректировали. Предприниматели очень любят заходить в Башкирию с инвестициями, даже сейчас, в непростое для страны и мира время.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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