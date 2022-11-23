Радий Хабиров дал интервью в рамках «Дня Республики Башкортостан» на телеканале ОТР

За три года объем инвестиций составил 31%, то есть каждый год инвестиции прирастали на 10%. Это довольно редкий показатель, далеко не все субъекты РФ могут похвастаться таким. Я это объясняю тем, что Башкортостан активнее раскрылся и России и миру. Мы создали целый ряд инвестиционных привилегий, законодательство скорректировали. Предприниматели очень любят заходить в Башкирию с инвестициями, даже сейчас, в непростое для страны и мира время.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан