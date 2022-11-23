Радий Хабиров дал интервью в рамках «Дня Республики Башкортостан» на телеканале ОТР

День Башкортостана на федеральном телевидении. О республике говорили в программе «Отражение». Наш коллега с телеканала ОТР Константин Точилин прилетел в Уфу и пообщался с главой республики. Радий Хабиров рассказал ведущему об инструменте, который помогает решать вопросы простых людей.
В работе с проблемами жителей задействована система «Инцидент-менеджмент». В рамках программы затронули тему БСК, а также добычу полезных ископаемых. Руководитель республики поделился достижениями в сельхозсфере, рассказал о рекордном урожае, о том, как начали обеспечивать себя сами и выстраивать экспорт. Также поговорили о том, как выстроен бизнес в регионе, какая поддержка оказывается властями.