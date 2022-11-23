В Уфе прошел студенческий бал

Мероприятие в этом году было организовано по поручению главы республики Радия Хабирова. Учащиеся колледжей и университетов, а также их преподаватели окунулись в атмосферу 18 века. В этом году решили отдать дань русской бальной культуре.

Гаджеты врываются в екатерининскую эпоху, тем самым выдавая, что на дворе всё же век XXI. Как и полагается, на балу есть высокопоставленные гости. Но вместе с ректорами вузов и министрами в колонный зал заглянул и Пётр I с супругой.

Тут завораживает всё: и одеяния, и изящество движений. Чтобы 300 человек слились в одном танце, потребовался месяц репетиций. Атмосфера хоть и екатерининской эпохи, но окунулись в неё люди современных нравов. Так что приглашения на бал некоторые участницы не стали дожидаться.

Студенческий бал проходит уже шестой год, и каждый вечер – тематический: пушкинский, венский, маскарадный. В этот же раз решили отдать дань русским бальным традициям. Поэтому и танцы выбрали старинные. Например, гавот и романеска сейчас исполняется редко. Насладиться можно было и классической музыкой в живом исполнении.