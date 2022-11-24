Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о развитии экономики республики

Есть ключевые показатели роста числа субъектов малого бизнеса и количество занятых. У нас оба показателя идут с ростом. Причем надо понимать, что они идут уже не в „тучное“ время „десятых“ годов, эти показатели приходятся на 2020-й, 2021-й и 2022-й годы, в которые происходили определенные вызовы для экономики. Тем не менее люди идут в бизнес, и это очень хорошо. Мы заняли своеобразную патримониальную позицию поддержки — республика выступает как старший и заботливый брат, а не контролер, который мечтает все отнять и поделить. Моей задачей является изменение отношения к бизнесу, изменение философии подхода. Бизнес — это наш ключевой партнер, без кого мы не создадим общественные блага, не соберем налоги, не выполним требований людей о строительстве дороги, ФОКов, школ и других объектов

Радий Хабиров, Глава Башкирии