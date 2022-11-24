Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о развитии экономики республики
В ходе интервью телеканалу «Общественное телевидение России» Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о том, за последнюю трехлетку объем инвестиций в экономику ежегодно прирастал на 10%.
Наша экономика развивается в хорошем тонусе. Ее состояние характеризуется тем, насколько активно в нее инвестируют. За три года объем инвестиций составил 31%, то есть каждый год инвестиции прирастали на 10%. Это довольно редкий показатель, далеко не все субъекты РФ могут похвастаться таким. Я это объясняю тем, что Башкортостан активнее раскрылся и России и миру. Мы создали целый ряд инвестиционных привилегий, законодательство скорректировали. Предприниматели очень любят заходить в Башкирию с инвестициями, даже сейчас, в непростое для страны и мира время. Венгрия делает большой проект, с австрийским бизнесом работаем. Понятно, что определенные вещи закрылись, но сказать, что движения не происходит, нельзя.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Также Радий Хабиров подчеркнул большую работу правительства по обеспечению и поддержке свободы предпринимательства.
Есть ключевые показатели роста числа субъектов малого бизнеса и количество занятых. У нас оба показателя идут с ростом. Причем надо понимать, что они идут уже не в „тучное“ время „десятых“ годов, эти показатели приходятся на 2020-й, 2021-й и 2022-й годы, в которые происходили определенные вызовы для экономики. Тем не менее люди идут в бизнес, и это очень хорошо. Мы заняли своеобразную патримониальную позицию поддержки — республика выступает как старший и заботливый брат, а не контролер, который мечтает все отнять и поделить. Моей задачей является изменение отношения к бизнесу, изменение философии подхода. Бизнес — это наш ключевой партнер, без кого мы не создадим общественные блага, не соберем налоги, не выполним требований людей о строительстве дороги, ФОКов, школ и других объектов
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Руководитель региона добавил, что созданный в Башкирии институт бизнес-шерифов способствует поддержке предпринимательского сообщества.
В свое время сильный удар по развитию бизнеса нанесла пандемия, поэтому мы приняли целый пакет мер, обеспечили субсидии для предпринимателей, чтобы сохранить сферу. Это касается не только Уфы, но и других городов. В каждом муниципалитете работает бизнес-шериф, в чей круг обязанностей входит только поддержка и развитие бизнеса. Каждый четверг проводится "предпринимательский час". Созданы административные меры поддержки бизнеса.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Отметим, в Башкортостане в 2022 году насчитывается 1828 инвестпроектов, а объем инвестиций составил порядка 1,1 трлн рублей.