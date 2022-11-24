В Башкирии ребёнок провалился в открытый колодец

В Стерлитамаке майор полиции Марсель Шарипов пришёл на помощь 7-летней девочке. Ребёнок провалился в открытый колодец.
Редакция bash.news связалась с матерью девочки. Молодая мама по имени Лилия рассказала, что инцидент произошёл 18 ноября во время прогулки. Автомобильная дорога, по которой гуляла мама с дочкой, располагается между местным парком с самоваром и домом №6 по улице Щербакова. Ничто не предвещало беды, девочка провалилась внезапно.
Полицейский и женщина смогли вытащить провалившуюся в двухметровый колодец девочку. Сейчас, по словам мамы, сотрудники правоохранительных органов выясняют, кому принадлежит открытый колодец. Девочка, в свою очередь, отделалась легким испугом.