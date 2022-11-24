В Башкирии ребёнок провалился в открытый колодец

Редакция bash.news связалась с матерью девочки. Молодая мама по имени Лилия рассказала, что инцидент произошёл 18 ноября во время прогулки. Автомобильная дорога, по которой гуляла мама с дочкой, располагается между местным парком с самоваром и домом №6 по улице Щербакова. Ничто не предвещало беды, девочка провалилась внезапно.