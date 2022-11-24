В Башкирии экстренно госпитализировали семью с тремя детьми

23 ноября в больницу Октябрьского экстренно доставили семью с тремя детьми. Стала известна причина их госпитализации.
Как сообщает ИА «Башинформ», в медицинское учреждение с признаками отравления доставили двух родителей и троих детей 12, 13, 14 лет. По предварительной информации, семья отравилась угарным газом.
По состоянию на утро 24 ноября, женщина находится в состоянии средней степени тяжести, мужчина — в тяжелой степени тяжести. Двое детей — в тяжелом состоянии, один ребенок в крайне тяжелом состоянии.