Бойцы добровольческого батальона им Салавата Юлаева приступили к боевому слаживанию

Бойцы добровольного батальона имени Салавата Юлаева
приступили к боевому слаживанию. Донабор ещё продолжается, но попасть в элитное
подразделение могут не все. Какие требования предъявляются к кандидатам?
Тяжело в учении, легко в бою. Но к этим ребятам данное
выражение подходит лишь отчасти. Они не учатся азам военного дела, а оттачивают
его. У каждого за плечами служба в армии, у многих – боевой опыт в горячих
точках. Во время слаживания лучше узнают друг друга, чтобы быть уверенным в
каждом боевом товарище.
Требования серьёзные –
и спортивное, и физическое состояние. Возраст до 50 лет. Бронетехникой,
бронежилетами, всем необходимым мы обеспечены. Правительство каждый день с нами
на связи. И они всегда спрашивают, что нам необходимо из опыта за ленточкой.
Необходимое имущество мы покупаем. С утра до вечера занимаемся, но, тем не
менее ребята не сдаются. С интересом, с азартом тренируются. Ещё не слышал,
чтобы кто-то устал, или кому-то надоело. У них на самом деле боевой дух.Артур Юмагужин, ветеран боевых действий
Личный состав, уже зачисленный в штат, проходит подготовку
на полигонах в Уфе и Уфимском районе. Бойцы оттачивают стрельбу по мишеням,
метают гранаты, изучают оружие.
Не только практике, но и теории уделяется особое внимание. В
военном деле мелочей не бывает, говорят юлаевцы.
Все наши парни прошли
срочную службу. Вот два парня, они братья-близнецы из Бурзянского района.
Проходили службу во внутренних войсках, в спецназе «Витязь». И вот по зову
сердца приехали сюда. Дальше служат в спецназе. Так же вот ещё один парень из
Бурзянского района. Служил в спецназе «Ермак» в Новосибирске. Соответственно,
эти ребята тоже в элитных войсках служили. Тут подразделение такое, вся элита
башкирская собралась.Позывной «Муса»
Наши товарищи,
близкие, родные тоже там служат. Надо их заменить, потому что им тоже нужен
отдых. У них тоже семьи. Позывной «Курай»
Живут солдаты в казармах, а в зону СВО батальон отправится
до конца года. Бойцы уверены, что вернутся с победой. Потомки Салавата отступать
не умеют.