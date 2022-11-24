Бойцы добровольческого батальона им Салавата Юлаева приступили к боевому слаживанию

Бойцы добровольного батальона имени Салавата Юлаева приступили к боевому слаживанию. Донабор ещё продолжается, но попасть в элитное подразделение могут не все. Какие требования предъявляются к кандидатам?

Тяжело в учении, легко в бою. Но к этим ребятам данное выражение подходит лишь отчасти. Они не учатся азам военного дела, а оттачивают его. У каждого за плечами служба в армии, у многих – боевой опыт в горячих точках. Во время слаживания лучше узнают друг друга, чтобы быть уверенным в каждом боевом товарище.

Требования серьёзные – и спортивное, и физическое состояние. Возраст до 50 лет. Бронетехникой, бронежилетами, всем необходимым мы обеспечены. Правительство каждый день с нами на связи. И они всегда спрашивают, что нам необходимо из опыта за ленточкой. Необходимое имущество мы покупаем. С утра до вечера занимаемся, но, тем не менее ребята не сдаются. С интересом, с азартом тренируются. Ещё не слышал, чтобы кто-то устал, или кому-то надоело. У них на самом деле боевой дух.

Артур Юмагужин, ветеран боевых действий

Личный состав, уже зачисленный в штат, проходит подготовку на полигонах в Уфе и Уфимском районе. Бойцы оттачивают стрельбу по мишеням, метают гранаты, изучают оружие.

Не только практике, но и теории уделяется особое внимание. В военном деле мелочей не бывает, говорят юлаевцы.

Все наши парни прошли срочную службу. Вот два парня, они братья-близнецы из Бурзянского района. Проходили службу во внутренних войсках, в спецназе «Витязь». И вот по зову сердца приехали сюда. Дальше служат в спецназе. Так же вот ещё один парень из Бурзянского района. Служил в спецназе «Ермак» в Новосибирске. Соответственно, эти ребята тоже в элитных войсках служили. Тут подразделение такое, вся элита башкирская собралась.

Позывной «Муса»

Наши товарищи, близкие, родные тоже там служат. Надо их заменить, потому что им тоже нужен отдых. У них тоже семьи. 

Позывной «Курай»

Живут солдаты в казармах, а в зону СВО батальон отправится до конца года. Бойцы уверены, что вернутся с победой. Потомки Салавата отступать не умеют.

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