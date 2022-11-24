Бойцы добровольческого батальона им Салавата Юлаева приступили к боевому слаживанию

Требования серьёзные – и спортивное, и физическое состояние. Возраст до 50 лет. Бронетехникой, бронежилетами, всем необходимым мы обеспечены. Правительство каждый день с нами на связи. И они всегда спрашивают, что нам необходимо из опыта за ленточкой. Необходимое имущество мы покупаем. С утра до вечера занимаемся, но, тем не менее ребята не сдаются. С интересом, с азартом тренируются. Ещё не слышал, чтобы кто-то устал, или кому-то надоело. У них на самом деле боевой дух.

Артур Юмагужин, ветеран боевых действий