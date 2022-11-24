В Башкирии осудили водителя, который насмерть сбил 14-летнего ребёнка

В Башкирии перед судом предстал 28-летний житель села Верхнетавлыкаево Баймакского района. Мужчину обвинили в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти ребёнка.
25 июля этого года в Баймаке парень сел за руль неисправной «Лады Иксрей» в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения он допустил наезд на 14-летнего подростка, который шёл по обочине дороги. Мужчина не остановился и не попытался оказать пострадавшему ребёнку помощь. От полученных травм несчастный скончался.
Водитель вскоре был найден и задержан. Свою вину он признал полностью. Суд приговорил его 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также его лишили водительских прав на 3 года. С водителя взыскали 900 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.