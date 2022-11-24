В Башкирии голодный мужчина напал на бабушку в подъезде

В Октябрьском произошло нападение на 83-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.
Женщина закупилась в магазине продуктами и пошла домой. У подъезда она остановилась отдохнуть. В этот момент к ней подошёл незнакомец, чтобы узнать, как у неё дела. Вскоре пенсионерка пошла домой, но мужчина увязался за ней. Он схватил её сумку, в которой находились овсяное молоко, хлеб и кошелёк. В сумке лежали 300 рублей.
Изучив камеры наружного наблюдения, полицейские смогли установить личность грабителя. Им оказался 44-летний местный житель. В полиции он рассказал, что был очень голоден, поэтому решился на преступление. Продукты мужчина съел, а на деньги купил алкоголь.