В Башкирии возбудили уголовное дело после отравления пятерых человек угарным газом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после случая отравления газом в Октябрьском. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Башкирии.
Угарным газом отравились пять человек, трое из них - дети 12, 13 и 14 лет. Всех пострадавших доставили в больницу. Один из детей находится в тяжелом состоянии.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов расследуют инцидент. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, которые отвечают за содержание и ремонт газового оборудования.