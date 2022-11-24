В Башкирии возбудили уголовное дело после отравления пятерых человек угарным газом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после случая отравления газом в Октябрьском. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Башкирии.

Угарным газом отравились пять человек, трое из них - дети 12, 13 и 14 лет. Всех пострадавших доставили в больницу. Один из детей находится в тяжелом состоянии.