В Башкирии появятся вагоностроительный завод и крупная ферма почти на 4 тыс. коров

Также в республике может начаться производство железнодорожных вагонов и платформ. На «Инвестчасе» обсудили потенциальные площадки для возведения завода, в том числе на территориях опережающего социально-экономического развития. Радий Хабиров пригласил представителей компании посетить регион и подробно ознакомиться с его инвестиционным потенциалом. По предварительной оценке, вложения в строительство составят почти два с половиной миллиарда рублей.