В Башкирии появятся вагоностроительный завод и крупная ферма почти на 4 тыс. коров

Новые проекты обсудили на совещание в формате «Инвестиционный час», которое провёл Радий Хабиров. Статус приоритетного получил проект животноводческого комплекса в Краснокамском районе. Объем вложений в создание молочной фермы составит 2,7 млрд рублей.
Новая ферма позволит создать 50 рабочих мест. Инвестору возместят часть затрат на приобретение племенного скота, а также окажут содействие в оформлении земельного участка и подведении инженерных коммуникаций.
Также в республике может начаться производство железнодорожных вагонов и платформ. На «Инвестчасе» обсудили потенциальные площадки для возведения завода, в том числе на территориях опережающего социально-экономического развития. Радий Хабиров пригласил представителей компании посетить регион и подробно ознакомиться с его инвестиционным потенциалом. По предварительной оценке, вложения в строительство составят почти два с половиной миллиарда рублей.