В Уфе предприятие переориентировалось на пошив теплой одежды для участников СВО

Уфимское предприятие переориентировало свою работу в помощь бойцам СВО. Компания, специализирующаяся на выпуске обмундирования и экипировки, сейчас массово шьет теплую одежду для наших военнослужащих. В числе изделий – многофункциональные куртки и теплые перчатки, которые помогут ребятам переносить капризы погоды.

Подруги Фаниля и Файруза на предприятии совсем недавно. А вот в швейном деле почти всю жизнь – до пенсии создавали концертные костюмы артистам. Сюда женщин позвали на помощь, объяснили: работы стало много, без профессионалов не обойтись.

Сады и дачи закрыли, пришли помогать. Надо помогать, чтоб победили – как можно спокойно сидеть? Фаниля Ардуванова

Даже записки хочется писать внутрь. Чтобы они вернулись с победой, мы ждем. Файруза Галимова

Личные нормативы сейчас не так важны – швеям ставят общую задачу, женщины распределяют работу между собой. Скорость у мастериц разная, за машинку некоторые не садились давно и постепенно возвращают навыки.

Я уже отвыкла шить. 9 лет на утюге стояла. Мы галстуки шили, пилотки. Чем можем, помогаем. Кто-то собирает, бабушки вяжут. Елена Докучаева

Компания «Магеллан» на рынке более 20 лет. Обмундирование, экипировка для охоты, рыбалки и активного отдыха, а также спецодежда для промышленности – основное производство. Продукцию поставляют заказчикам по всей России. Изменить ассортимент пришлось не так давно – руководством было принято решение помочь башкирским военнослужащим, стоящим на защите интересов страны.

Дома шьем и здесь шьем, берем домой. Безостановочно. Чтоб быстрее одеть ребят – зима же. Наталья Ходаковская

Долг каждого – помочь. Если мы не поможем, ничего и не будет. Мария Разбежкина