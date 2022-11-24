В Уфе предприятие переориентировалось на пошив теплой одежды для участников СВО

Уфимское предприятие переориентировало свою работу в помощь бойцам СВО. Компания, специализирующаяся на выпуске обмундирования и экипировки, сейчас массово шьет теплую одежду для наших военнослужащих. В числе изделий – многофункциональные куртки и теплые перчатки, которые помогут ребятам переносить капризы погоды.
Подруги Фаниля и Файруза на предприятии совсем недавно. А вот в швейном деле почти всю жизнь – до пенсии создавали концертные костюмы артистам. Сюда женщин позвали на помощь, объяснили: работы стало много, без профессионалов не обойтись.
Личные нормативы сейчас не так важны – швеям ставят общую задачу, женщины распределяют работу между собой. Скорость у мастериц разная, за машинку некоторые не садились давно и постепенно возвращают навыки.
Компания «Магеллан» на рынке более 20 лет. Обмундирование, экипировка для охоты, рыбалки и активного отдыха, а также спецодежда для промышленности – основное производство. Продукцию поставляют заказчикам по всей России. Изменить ассортимент пришлось не так давно – руководством было принято решение помочь башкирским военнослужащим, стоящим на защите интересов страны.
Куртки отличаются от обычной зимней одежды – материал изделий ветро- и водопроницаемый. А то, что помощь придет из родных мест, имеет особый смысл для бойцов, поэтому посылка теплой получается в буквальном и переносном смысле.