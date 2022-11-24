В двух школах Башкирии отменили занятия из-за сообщения о минировании

Сегодня, 24 ноября, в одной из школ Башкирии отменили занятия из-за угроз о минировании. Об этом сообщили в администрации города Ишимбая.

Известно, что занятия отменились в школе №11 и в башкирской гимназии №2. По информации властей, в учреждениях проводились антитеррористические учения в связи с «участившимися сообщениями».