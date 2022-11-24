В Башкирии врачи рассказали о состоянии детей, заразившихся «мышиной лихорадкой»

Состояние детей, госпитализированных с «мышиной лихорадкой», врачи оценивают как средней степени тяжести. Об этом сообщили в региональном Минздраве. В инфекционный госпиталь попали уже 19 школьников.

Все они учащиеся учебных заведений в селах Серафимовский и Нижнетроицкий. В ноябре там поднялся уровень заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

19 госпитализированных детей находятся в новом инфекционном госпитале при Туймазинской ЦРБ. Состояние средней степени тяжести, оказывается полное медицинское обслуживание. Софья Алёшина, руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения

Башкортостан является самым активным очагом геморрагической лихорадки с почечным синдромом, заявили в Роспотребнадзоре. Чаще всего случаи заражения выявляют в Уфе, Благовещенске и Туймазинском районе. Традиционно рост заболеваемости происходит осенью и зимой. Это связано с ростом популяции мышей и их миграцией в населенные пункты.