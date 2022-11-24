В Уфе появились первые пострадавшие от сосулек

Ледяные «стрелы» атакуют прохожих. В столице появились первые пострадавшие от сосулек. И в этот раз под обстрел попала наша коллега. Казалось бы, людей, ежегодно рассказывающих об опасности зимних крыш, эта угроза должна миновать. Но нет. Опасность, нависшая над головой, может коснуться каждого.

Живописно и очень опасно. Одна из таких ледяных стрел попала в нашу коллегу – корреспондента службы новостей телеканала БСТ. От трагедии уберегло не столько чудо, сколько внимательность. Снаряд угодил не в голову, а в плечо. Пришлось ехать не на работу, а в травмпункт. Диагноз – сильный ушиб, фиксатор на плечо и полный покой. Но ведь могло закончиться и хуже. Коммунальщики уверяют: делают все, чтобы обезвредить ледяные «снаряды».

К слову, рядом с «заряженным» ледяными «снарядами» домом расположен садик. И каждый день под этими острыми, как лезвие, сосульками проходят сотни детей.

Фото №1 - В Уфе появились первые пострадавшие от сосулек

Пока коммунальщики сражаются со льдом на крышах, пешеходам тоже следует быть крайне осторожными. Вариант обезопасить себя один. Прежде чем пройти рядом с домом, нужно убедиться, что такой маневр безопасен, а по возможности и вовсе держаться подальше от зданий.

В одно и то же место дважды не попадает лишь молния, а вот про куски льда такого явно не скажешь. Тем более что здесь ледяных «зарядов» достаточно. К слову, сосульки падают на головы горожан ежегодно. Поэтому чтобы дойти до точки назначения живым и здоровым, пожалуй, стоит смотреть не только под ноги, но и порой поднимать голову наверх.

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