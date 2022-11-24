В Уфе появились первые пострадавшие от сосулек

Ледяные «стрелы» атакуют прохожих. В столице появились первые пострадавшие от сосулек. И в этот раз под обстрел попала наша коллега. Казалось бы, людей, ежегодно рассказывающих об опасности зимних крыш, эта угроза должна миновать. Но нет. Опасность, нависшая над головой, может коснуться каждого.

Живописно и очень опасно. Одна из таких ледяных стрел попала в нашу коллегу – корреспондента службы новостей телеканала БСТ. От трагедии уберегло не столько чудо, сколько внимательность. Снаряд угодил не в голову, а в плечо. Пришлось ехать не на работу, а в травмпункт. Диагноз – сильный ушиб, фиксатор на плечо и полный покой. Но ведь могло закончиться и хуже. Коммунальщики уверяют: делают все, чтобы обезвредить ледяные «снаряды».

К слову, рядом с «заряженным» ледяными «снарядами» домом расположен садик. И каждый день под этими острыми, как лезвие, сосульками проходят сотни детей.

Пока коммунальщики сражаются со льдом на крышах, пешеходам тоже следует быть крайне осторожными. Вариант обезопасить себя один. Прежде чем пройти рядом с домом, нужно убедиться, что такой маневр безопасен, а по возможности и вовсе держаться подальше от зданий.