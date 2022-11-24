Спортсмен из Уфы стал призером всероссийских соревнований по скалолазанию

Уфимский спортсмен Артём Хабибуллин успешно выступил на всероссийских соревнованиях по скалолазанию. Заключительный этап турнира прошел в Москве. Соревнования посвящены 75-летию скалолазания в нашей стране. Артём Хабибуллин занял второе место в дисциплине «скорость», а по итогам всех этапов стал третьим.

Артем Хабибуллин и стабильно высокие результаты в последнее время неразрывно связаны. Воспитанник уфимской спортшколы «Спартак» на равных сражается с элитой российского спорта, несмотря на то, что в дисциплине «скорость» запредельная конкуренция. Соревнования в честь 75-летия скалолазания в России состояли из четырех этапов. На заключительном из них в Москве Артем Хабибуллин показал второй результат. У мужчин золото этого турнира и кубок по итогам сезона завоевал Лев Рудацкий из Москвы. На втором месте расположился Александр Шиков из Тюменской области.

Шиков – один из лидеров сборной, он лезет на уровне мирового рекорда. Лев – призер чемпионата Европы. Мне на самом деле приятно, что я стал с ними в один ряд, что я один из трех сильнейших. Артем Хабибуллин, призер всероссийских соревнований по скалолазанию

В сентябре Артем Хабибуллин также становился вторым на этапе в Воронеже. В общем рейтинге уфимский спортсмен сейчас располагается на пятой строчке. Большую роль в успехах Артема играет его наставник. Руслан Галикеев работает с Хабибуллиным почти полтора десятка лет.

Мы работаем с ним уже с 2008 года и по сей день. Получается, уже 13 лет. Руслан Галикеев, тренер спортивной школы «Спартак» по скалолазанию

Прошедший сезон получился для Артема успешным. В августе он стал бронзовым призером Всероссийской Спартакиады сильнейших.

После Спартакиады у меня прошел пик формы и пошел на спад. В условиях спада формы я считаю, что показал очень хороший результат. Артем Хабибуллин, призер всероссийских соревнований по скалолазанию