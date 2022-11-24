Спортсмен из Уфы стал призером всероссийских соревнований по скалолазанию

Уфимский спортсмен Артём Хабибуллин успешно выступил на всероссийских соревнованиях по скалолазанию. Заключительный этап турнира прошел в Москве. Соревнования посвящены 75-летию скалолазания в нашей стране. Артём Хабибуллин занял второе место в дисциплине «скорость», а по итогам всех этапов стал третьим.
Артем Хабибуллин и стабильно высокие результаты в последнее время неразрывно связаны. Воспитанник уфимской спортшколы «Спартак» на равных сражается с элитой российского спорта, несмотря на то, что в дисциплине «скорость» запредельная конкуренция. Соревнования в честь 75-летия скалолазания в России состояли из четырех этапов. На заключительном из них в Москве Артем Хабибуллин показал второй результат. У мужчин золото этого турнира и кубок по итогам сезона завоевал Лев Рудацкий из Москвы. На втором месте расположился Александр Шиков из Тюменской области.
В сентябре Артем Хабибуллин также становился вторым на этапе в Воронеже. В общем рейтинге уфимский спортсмен сейчас располагается на пятой строчке. Большую роль в успехах Артема играет его наставник. Руслан Галикеев работает с Хабибуллиным почти полтора десятка лет.
Прошедший сезон получился для Артема успешным. В августе он стал бронзовым призером Всероссийской Спартакиады сильнейших.
Сезон в скалолазании подошел к концу. В ближайших планах Артема – небольшой отпуск, после чего уфимский спортсмен будет готовиться к мартовскому кубку России, который пройдет в Тюмени.