Уфа получила первую партию контейнеров для мусора, приобретенных за счет федеральной субсидии

110 контейнеров синего цвета, объемом 1100 литров, поступили в ведение муниципалитета. По данным властей, запросы от жителей поступали давно. Люди уже понимают необходимость сортировки стекла, бумаги и пластика для возможной дальнейшей переработки.
Распределением баков по конкретным дворам будут заниматься местные власти во взаимодействии с управляющими компаниями и жильцами.
Подобные контейнеры будут поступать во все муниципалитеты. В общей сложности ожидается более 11 тысяч специальных мусорных баков. Среди регионов России Башкортостан получит самую большую субсидию из федерального бюджета – почти 170 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора ТКО. Сроки поставки емкостей – до 7 декабря.