Уфа получила первую партию контейнеров для мусора, приобретенных за счет федеральной субсидии

110 контейнеров синего цвета, объемом 1100 литров, поступили в ведение муниципалитета. По данным властей, запросы от жителей поступали давно. Люди уже понимают необходимость сортировки стекла, бумаги и пластика для возможной дальнейшей переработки.

Распределением баков по конкретным дворам будут заниматься местные власти во взаимодействии с управляющими компаниями и жильцами.