В Уфе открылся офис банка «Уралсиб» в новом формате

Лайт-офис удобен как для клиентов, так и для банка. Это облегченный формат. Он работает только с физическими лицами. Здесь нет громоздких кассовых узлов, привычных старых кассовых кабин. Здесь есть клиентский менеджер, консультанты. Клиенты могут в такой очень комфортной обстановке проконсультироваться по всему спектру услуг. Открытие нового офиса в конце года символично для банка. Это своего рода подведение итогов его эффективной работы в 2022-м.

Марат Мамлеев, руководитель макрорегиона Поволжье ПАО банк «Уралсиб»