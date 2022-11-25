В Уфе открылся офис банка «Уралсиб» в новом формате

На территории России работает уже более 200 отделений банка «Уралсиб», из которых порядка 70 – обслуживают жителей Башкортостана. И сегодня в Уфе открылся офис «Уралсиба» в новом формате.

Знакомый многим федеральный банк с региональной историей открывает новую страницу: обновился бренд и фирменный стиль «Уралсиба», но неизменным остался уровень сервиса и внимание к клиентам. В микрорайоне «Белореченский» столицы республики «Уралсиб» открыл новый офис в формате «лайт». Здесь представлены все продукты и услуги для населения. В круглосуточном режиме работают банкомат, терминал для оплаты услуг.

Лайт-офис удобен как для клиентов, так и для банка. Это облегченный формат. Он работает только с физическими лицами. Здесь нет громоздких кассовых узлов, привычных старых кассовых кабин. Здесь есть клиентский менеджер, консультанты. Клиенты могут в такой очень комфортной обстановке проконсультироваться по всему спектру услуг. Открытие нового офиса в конце года символично для банка. Это своего рода подведение итогов его эффективной работы в 2022-м.

Марат Мамлеев, руководитель макрорегиона Поволжье ПАО банк «Уралсиб»

Основным локомотивом причин открытия данного офиса еще и послужило, что значительно за 2022 год приросла клиентская база, для обслуживания данного клиентского портфеля нам потребуются дополнительные офисы. Буквально за 3-4 квартал мы открыли такого формата офисы в с. Мишкино, Кармаскалы. В ближайшие полгода мы планируем открыть еще ряд офисов. Федеральная сеть финансовой корпорации продолжает развиваться, открытия идут и в других регионах. Цель одна – максимальное повышение доступности банковских услуг для клиентов.

Ринат Исламов, заместитель управляющего филиалом по розничному бизнесу
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