В Уфе открылся офис банка «Уралсиб» в новом формате

На территории России работает уже более 200 отделений банка «Уралсиб», из которых порядка 70 – обслуживают жителей Башкортостана. И сегодня в Уфе открылся офис «Уралсиба» в новом формате.
Знакомый многим федеральный банк с региональной историей открывает новую страницу: обновился бренд и фирменный стиль «Уралсиба», но неизменным остался уровень сервиса и внимание к клиентам. В микрорайоне «Белореченский» столицы республики «Уралсиб» открыл новый офис в формате «лайт». Здесь представлены все продукты и услуги для населения. В круглосуточном режиме работают банкомат, терминал для оплаты услуг.