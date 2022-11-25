В Корпорации развития готовят заявку на включение индустриального парка «Уфимский» в ОЭЗ

Заявку сформируют к лету следующего года. К слову, площадка очень востребована среди предпринимателей. На сегодня большая часть территории занята резидентами.

Раньше за вывоз отходов производства владелец мебельной фабрики платил до 100 тысяч рублей ежемесячно. Теперь перерабатывает щепки в энергию для отапливания своих цехов. Собственную котельную предприниматель открыл в этом году. По словам Фиделя Исхакова, после переезда в зону индустриального парка расходы предприятия значительно сократились, а прибыль выросла. Всю выручку он вкладывает в развитие производства.

В зоне индустриального парка также завод по производству древесностружечных плит, откуда сырье для изготовления мебели поставляется напрямую, что тоже экономит средства и время на доставке. Удобное расположение вблизи с другими резидентами, федеральной трассой и железнодорожными путями, кстати, одно из преимуществ технопарка. К примеру, другое предприятие по производству зерноочистительного оборудования с момента открытия в прошлом году сумело наладить поставки в различные регионы страны.

На сегодня в индустриальном парке «Уфимский» создано около шестисот рабочих мест. Здесь находятся пятнадцать резидентов.

Общая площадь индустриального парка составляет почти 300 Га, из них свободно всего 5 Га. Все остальное пространство резиденты либо уже забронировали, либо начинают осваивать, как, например, этот участок земли, где в скором времени запустят завод по производству картона.

Управляет индустриальными парками республики Корпорация развития. Учитывая востребованность территории, в будущем площадь Уфимского парка намерены увеличить. Власти также говорили о желании включить ее в особую экономическую зону.

На сегодняшний день на территории индустриального парка существует только одна преференция в виде налога на имущества, о чем вам говорили резиденты. Включение площадки в ОЭЗ даст дополнительные преференции для потенциальных резидентов.