Школьные столовые в Башкирии назвали лучшими в стране

В Москве прошёл суперфинал Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2022». Столовые башкирских школ вошли в рейтинг лучших.
Как сообщил Глава Башкирии, работу республиканской команды по совершенствованию системы школьного питания высоко оценили на федеральном уровне.
Уфимский лицей №161 стал первым в номинации «Лучшая столовая городской школы – 2022». Школа №1 села Иглино – третья в номинации «Лучшая столовая сельской школы – 2022». Школа №2 села Буздяк, в которой питание организовано самой школой, стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2022».