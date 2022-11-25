Школьные столовые в Башкирии назвали лучшими в стране

В Москве прошёл суперфинал Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2022». Столовые башкирских школ вошли в рейтинг лучших.

Фото №1 - Школьные столовые в Башкирии назвали лучшими в стране

Как сообщил Глава Башкирии, работу республиканской команды по совершенствованию системы школьного питания высоко оценили на федеральном уровне.

Уфимский лицей №161 стал первым в номинации «Лучшая столовая городской школы – 2022». Школа №1 села Иглино – третья в номинации «Лучшая столовая сельской школы – 2022». Школа №2 села Буздяк, в которой питание организовано самой школой, стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2022».

Фото №2 - Школьные столовые в Башкирии назвали лучшими в стране

Напомню, что на финале в Уфе мы узнали имя лучшего в России повара школьной столовой – это Татьяна Екимова из уфимской школы №87. В 2019 году, когда мы в республике только начали решать проблему школьного питания, картина была непростая. Было много жалоб, детей кормили привозными продуктами – не всегда приемлемого качества. Нам удалось переломить ситуацию. Доля местных продуктов по отдельным категориям, например мясу, выросла до 90 %. Мы заменили старую посуду, затеяли модернизацию столовых и пищеблоков, начали закупать оборудование. Работа проделана большая, но многое еще впереди.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии