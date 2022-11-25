В Башкирии выявили погибшую косулю с пеной изо рта

В Баймакском районе ввели карантин по пастереллезу косули сибирской. Об этом сообщает пресс-служба Управления ветеринарии региона.
8 ноября на территории региона была замечена косуля с пеной во рту. Животное не убегало от человека. На место выехали представители ассоциации охотников, ветеринар и госохотинспектор. Спустя некоторое время они обнаружили животное мертвым. У косули взяли кровь для исследования.
Карантин установлен на территории охотничьих угодий Баймакского района в 5000 м севернее деревни Урал Зилаирского сельсовета, закрепленных за ассоциацией охотников и рыболовов республики.