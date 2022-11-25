В Башкирии выявили погибшую косулю с пеной изо рта

Согласно приказу, запрещен ввоз (ввод) и вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза клинически здоровых восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или на оборудованные для этих целей убойные пункты; перемещение и перегруппировка восприимчивых животных; заготовка и вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные восприимчивые животные; выпас восприимчивых животных.

пресс-служба Управления ветеринарии РБ