Врачи Башкирии помогли пациентке с раком кишечника

После введения в орган особой жидкости все метастазы подсвечиваются на мониторе, благодаря чему удалить их становится проще. Такого «свечения» во время операции врачам удалось добиться с помощью индоцианина зеленого — красителя, который ввели пациентке за двое суток до хирургического вмешательства. Благодаря этому веществу заметными на экране становятся даже вторичные опухоли незначительных размеров. При операции хирурги использовали роботизированную технику, чтобы максимально аккуратно удалить метастазы и не задеть при этом здоровые ткани.