Врачи Башкирии помогли пациентке с раком кишечника

В Башкирии помогли 74-летней пациентке с раком толстой кишки. Женщине предстояло долгое лечение.
Выяснилось, что у пациентки из первичного очага болезни через ткани злокачественные клетки переместились в печень и образовали метастазы. Врачи клиники Башкирского медицинского университета и приглашенные коллеги из Москвы провели уникальную операцию с использованием новейшей технологии.
После введения в орган особой жидкости все метастазы подсвечиваются на мониторе, благодаря чему удалить их становится проще. Такого «свечения» во время операции врачам удалось добиться с помощью индоцианина зеленого — красителя, который ввели пациентке за двое суток до хирургического вмешательства. Благодаря этому веществу заметными на экране становятся даже вторичные опухоли незначительных размеров. При операции хирурги использовали роботизированную технику, чтобы максимально аккуратно удалить метастазы и не задеть при этом здоровые ткани.
Пациентке одновременно удалили как опухоль кишечника, так и метастазы в печени. Такое совместное оперативное вмешательство снимает и психологическую нагрузку.