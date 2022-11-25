В Уфе стартовал четвертый тур женской волейбольной Высшей лиги «А»

Команда выступает плохо. Очень много проигрышей у нас. Они исходят из того, что команда не выполняет установки. Мы все делаем, проводим собрания. Но почему-то подача летит в другую зону, бьем мы не туда, куда надо.

Елена Гайнуллина, старший тренер ВК «Уфимочка-УГНТУ»