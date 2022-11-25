В Уфе стартовал четвертый тур женской волейбольной Высшей лиги «А»

Помимо хозяек площадки из «Уфимочки-УГНТУ» участие в нем принимают еще три команды. Это «ЮЗГУ-Атом» из Курской области, а также вторые команды «Уралочки» из Свердловской области и «Локомотива» из Калининграда. Все коллективы проведут в общей сложности по четыре игры.

В первый день прошло две встречи. «Локомотив-2» обыграл «Уралочку-2» со счетом 3:1. «Уфимочка» сыграла с одним из лидеров лиги «ЮЗГУ-Атомом». Упорной борьбы не получилось – гостьи одержали уверенную победу в трех партиях. «Уфимочка-УГНТУ» на данный момент в таблице из десяти клубов занимает восьмое место.

Команда выступает плохо. Очень много проигрышей у нас. Они исходят из того, что команда не выполняет установки. Мы все делаем, проводим собрания. Но почему-то подача летит в другую зону, бьем мы не туда, куда надо.

Елена Гайнуллина, старший тренер ВК «Уфимочка-УГНТУ»
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ