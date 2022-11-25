В Уфе четыре района останутся без воды

Временные неудобства затронут как жилые дома по ул. Вострецова, 8/1, Габдуллы Амантая, 5, 7, 9, 9/1, 7/1, Комсомольской, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 31, 31/1, 35, пр. Октября, 18/3, 70, 70/1, 70/2, 72, 74, 78, 82, так и детсад №70, школу-интернат №63, лицей №160, детскую поликлинику и другие объекты. Полный список адресов, где отключат воду, опубликован на сайте компании.