В Уфе стартовала Ночная волейбольная лига Башкортостана

В Уфе стартовала Ночная волейбольная лига Республики Башкортостан среди органов государственной власти, правоохранительных органов и крупнейших предприятий республики. Более 20 команд примут участие в турнире, который продлится с ноября по апрель 2023 года.

Сильнейшие команды пробьются в «Финал восьми», где разыграют места на пьедестале. По итогу сезона на основании индивидуальной статистики будут выявлены и награждены лучшие игроки в четырех номинациях: лучший нападающий, блокирующий, подающий, а также самый ценный игрок.