НСО Башкортостана готовится к зимнему фестивалю, посвященному памяти Александра Скрябина

В честь 150-летия со дня рождения великого композитора в Башкирском государственном концертном зале ожидаются выступления выдающихся российских музыкантов и Национального симфонического оркестра нашей республики под управлением главного дирижера Дмитрия Крюкова.
Программа составлена из известных произведений Александра Скрябина. Кроме того, на фестивале прозвучат композиции из произведений Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Никколо Паганини.
Александр Скрябин – исключительная личность, его новаторские идеи и гениальность признавали абсолютно все. Являясь представителем символизма и обладая цвето-тональным слухом, он первым ввёл такое понятие, как «светомузыка».