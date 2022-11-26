В Уфе вечером сгорели два троллейбуса

В Уфе в девятом часу вечера 25 ноября произошел пожар на ул. Адмирала Макарова. Прибывшие сотрудники пожарной службы обнаружили два горящих троллейбуса, которые находились рядом друг с другом.

В ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что троллейбусы горели на территории троллейбусного депо на открытой площадке. В течение нескольких минут горение удалось ликвидировать. Пострадавших в пожаре нет.

В тушении пожара было задействовано 2 единицы техники и 8 человек. Причины возгорания пока неизвестны, на место выезжал дознаватель МЧС, которому предстоит выяснить обстоятельства происшествия.