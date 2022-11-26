В Башкирии при пожаре в доме погиб мужчина, госпитализирован ребенок

В Калтасинском районе Башкирии произошел пожар в двухквартирном доме в селе Калтасы. О возгорании в деревянном жилом строении стало известно в одиннадцатом часу ночи.

Предварительно известно из сообщения ГУ МЧС по РБ, что в одной из квартир проживала многодетная семья с 4 детьми. В момент происшествия в доме находились оба родителя, двое детей и еще один мужчина.

Мать и отец детей эвакуировались, также эвакуированы дети. К сожалению, в ходе тушения обнаружен погибший мужчина. 2 детей (2017 и 2019 г.р.) доставлены на осмотр в больницу, после осмотра 1 ребенок госпитализирован. Пресс-служба ГУ МЧС по РБ

Во второй квартире, как сообщили в МЧС, никто временно не проживает. Двое детей той семьи, которая жила в другой квартире, находились у родственников. Пожарный извещатель в доме имелся, родители подтвердили факт его срабатывания.

Пожар удалось ликвидировать. Причина устанавливается. Информация может быть уточнена.