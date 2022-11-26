В Башкирии в больнице погиб водитель без прав, попавший в ДТП

В Чишминском районе Башкирии накануне утром столкнулись две иномарки. ДТП было совершено на 1 километре дороги Чишмы-Аксёново-Киргиз-Мияки, сообщает глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов.
Известно, что за рулем Daewoo Nexia находился 34-летний местный житель. Автомобилем Škoda Octavia управлял 37-летний мужчина. В результате столкновения оба водителя, а также 52-летняя пассажирка первого авто были доставлены в больницу. По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель Nexia не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Отмечено, что он не имел водительских прав.
Через некоторое время водитель первого авто скончался. Будет проведено несколько экспертиз, в том числе на наличие алкоголя и других веществ в крови погибшего. Также начато разбирательство.
Фото: скриншот видео ГИБДД РБ