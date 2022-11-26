В Башкирии в больнице погиб водитель без прав, попавший в ДТП

Известно, что за рулем Daewoo Nexia находился 34-летний местный житель. Автомобилем Škoda Octavia управлял 37-летний мужчина. В результате столкновения оба водителя, а также 52-летняя пассажирка первого авто были доставлены в больницу. По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель Nexia не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Отмечено, что он не имел водительских прав.