В Башкирии прогнозируют мороз и местами порывистый ветер

В Башкирии прогнозируют существенное похолодание. Морозы могут достичь -27 градусов, предупредили в Гидрометцентре республики.

Местами небольшой снег обещают 27 ноября. По северо-западу снегопад прогнозируют умеренный. Ветер по юго-востоку обещают порывистый. Днем температура воздуха составит от -6 до -11 градусов, по востоку – до -16 градусов. Ночью похолодает до -15 градусов, но при прояснениях ожидается от -20 до -25 градусов.