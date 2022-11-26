В Башкирии прогнозируют мороз и местами порывистый ветер

В Башкирии прогнозируют существенное похолодание. Морозы могут достичь -27 градусов, предупредили в Гидрометцентре республики.
Местами небольшой снег обещают 27 ноября. По северо-западу снегопад прогнозируют умеренный. Ветер по юго-востоку обещают порывистый. Днем температура воздуха составит от -6 до -11 градусов, по востоку – до -16 градусов. Ночью похолодает до -15 градусов, но при прояснениях ожидается от -20 до -25 градусов.
В понедельник, 28 ноября, по данным синоптиков, ожидаются местами небольшой снег и по юго-восточной части региона порывистый ветер. Днем температура воздуха будет составлять от -12 до -17 градусов, ночью – от -14 до -19, но при прояснениях воздух охладится до -27 градусов.