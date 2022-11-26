Режиссер телеканала «Тамыр» стала победителем конкурса «ТЭФИ-Регион»

В Санкт-Петербурге состоялась 21-я церемония награждения победителей конкурса «ТЭФИ-Регион». Лучших из лучших определили в 18 номинациях по двум направлениям – «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевидение». В номинации «Режиссёр телевизионной программы» победила Аделя Сунаргулова, автор мистического сериала «Ышан» детского телеканала «Тамыр».

В сериале поднимаются актуальные проблемы, с которыми сталкиваются современные подростки. Семь серий – семь историй о том, как семь девушек из башкирской легенды помогают подросткам, попавшим в беду. Социальная значимость сериала «Ышан» заключается в том, что он повышает интерес детей и подростков к родному языку, родной культуре, привлекает внимание родителей и общественности к проблемам подрастающего поколения.