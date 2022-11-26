Режиссер телеканала «Тамыр» стала победителем конкурса «ТЭФИ-Регион»

В Санкт-Петербурге состоялась 21-я церемония награждения победителей конкурса «ТЭФИ-Регион». Лучших из лучших определили в 18 номинациях по двум направлениям – «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевидение». В номинации «Режиссёр телевизионной программы» победила Аделя Сунаргулова, автор мистического сериала «Ышан» детского телеканала «Тамыр».

В сериале поднимаются актуальные проблемы, с которыми сталкиваются современные подростки. Семь серий – семь историй о том, как семь девушек из башкирской легенды помогают подросткам, попавшим в беду. Социальная  значимость сериала «Ышан» заключается в том, что он  повышает интерес детей и подростков к родному языку, родной культуре, привлекает внимание родителей и общественности к проблемам подрастающего поколения.

Фото №1 - Режиссер телеканала «Тамыр» стала победителем конкурса «ТЭФИ-Регион»

Победу мы получили за работу «Ышан». Это первый башкирский мистический сериал для подростков. Почему говорю мы, потому что режиссёр – это команда. И пусть даже тут написано моё имя, но награду получила наша команда. 

Адель Сунаргулова, главный режиссёр детского телеканала «Тамыр»
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БАШКОРТТАР-БСТ