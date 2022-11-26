В Уфе открылась выставка юного часовщика Алана Хадеева

Мир времени. В Доме-музее Аксакова открылась выставка часов Алана Хадеева. На стендах порядка 200 экземпляров самых разных хронометров. Это примерно треть от общей коллекции школьника. Напольные, настенные, каретные, некоторые экземпляры и вовсе из 18 века. Какую историю хранят экспонаты и какова мечта юного часовщика?

Наглядный макет в увеличенном масштабе дает понимание того, как работает механизм. Это, как говорится, начинка. А вот внешность часов самая разная. На своей выставке Алан Хадеев рассказал гостям о том, как в процессе истории люди меняли и совершенствовали способы измерения времени. К слову, на стенде можно было даже увидеть карманные солнечные часы. Под стеклом наиболее редкие и уникальные экспонаты. Некоторым раритетам почти 200 лет.

Карманные часы второй половины XVIII века ручной работы, как ни странно. Обладают таким красивым механизмом с воронеными винтиками. Часы уникальны тем, что таких часов осталось не очень-то много. Сделаны они во Франции. Спуск этих часов весьма необычный, и заводятся они ключиком с циферблата. Алан Хадеев, коллекционер часов

Этим часам Алан намерен дать вторую жизнь. Оживил он уже не одну сотню хронометров. На выставке представлена лишь треть коллекции школьника. Настенные, напольные, наручные размерами от наперстка до двухметровых гигантов. Есть даже каретные, которые, кстати, оснащены будильником. Все они сделаны в разных странах и в разные эпохи. А вот такие морские хронометры даже сейчас ставят на корабли, несмотря на развитие высокой электроники.

Часы – это не просто механизм для отсчета времени, но еще и аксессуар. Их часто украшают драгоценными металлами и камнями. Есть и наградные часы, как, например, эти с портерами императора Николая II и его супруги. Вручались «За отличную стрельбу». Правда, сами часы были карманными. Конкретно этот экземпляр кто-то переделал под наручные.

Открытие выставки заинтересовало коллекционеров со всей республики. Приехали и гости из соседних регионов. Все они отмечали, что выставка уникальна. Ведь среди экспонатов есть настолько редкие, что в мире их осталось не больше 10 экземпляров. Порой большую ценность имеют даже не сами часы, а коробочка, в которой их продавали, к примеру, 50-80 лет назад. Потому что владельцы упаковку автоматически отправляли в мусорку. И их единицы.

Знаю многих серьезных коллекционеров, пытаются в музее что-то сделать, представить, что есть у себя. Не получается, навстречу не идут, сам пробовал. А тут так получилось. Я и Алану говорил: «Вы молодцы!» Николай Гусев, коллекционер часов /Казань/