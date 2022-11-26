Третий этап кубка страны по шорт-треку в Уфе: Семен Елистратов – лучший на 1500 метров

В эти дни в столице республики проходит третий этап кубка страны по шорт-треку. Башкортостан на соревнованиях представляют 8 спортсменов. Среди них – лидер российской команды Семен Елистратов.

Накануне состоялись четвертьфинальные забеги сразу на нескольких дистанциях. Сегодня проходили финалы. Елистратов стал лучшим на 1500 метров. На дистанции 500 метров победила Елена Серегина, представляющая Ярославскую область. У мужчин золото завоевал Константин Ивлиев.