Уфимский «Урал» продлил победную серию в Суперлиге до шести матчей

Встреча против красноярского «Енисея» с самого начала  удачно складывалась для подопечных Юрия Лисицкого. «Урал» повёл в счёте 2:0, но уступил в третьем сете. Четвёртую партию также забрали волейболисты «Енисея».

А уже в пятом сете уфимцы додавили соперника, одержав победу со счетом 17:15. Для «Урала» этот успех стал уже седьмым в Суперлиге. Команда Юрия Лисицкого догнала в турнирной таблице московское «Динамо». Самым результативным игроком встречи стал Семён Дмитриев, набравший 19 очков. В составе «Урала» 18 очков заработал Амирхоссейн Эсфандияр.

Очень трудно было выходить после третьей партии, когда 3:0 уже было у нас в руке. Четвертая стала её продолжением. Если бы мы добавили немного пораньше, было бы лучше.

Юрий Лисицкий, главный тренер ВК «Урал»
Фото №1 - Уфимский «Урал» продлил победную серию в Суперлиге до шести матчей

Я думаю, что такая игра по накалу очень понравилась болельщикам, но мы допустили большое количество ошибок. Перевели в четвертый, пятый сет игры, но самое главное – сегодня победа.

Владимир Шишкин, либеро ВК «Урал»
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