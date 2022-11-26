Уфимский «Урал» продлил победную серию в Суперлиге до шести матчей

Встреча против красноярского «Енисея» с самого начала удачно складывалась для подопечных Юрия Лисицкого. «Урал» повёл в счёте 2:0, но уступил в третьем сете. Четвёртую партию также забрали волейболисты «Енисея».
А уже в пятом сете уфимцы додавили соперника, одержав победу со счетом 17:15. Для «Урала» этот успех стал уже седьмым в Суперлиге. Команда Юрия Лисицкого догнала в турнирной таблице московское «Динамо». Самым результативным игроком встречи стал Семён Дмитриев, набравший 19 очков. В составе «Урала» 18 очков заработал Амирхоссейн Эсфандияр.